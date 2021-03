Ouderwets ‘winkeltje in, winkeltje uit’ weer even mogelijk met speciale wandeltour

Uittips van Den Haag To Go: een kookworkshop, foodtour en muzieklivestream van het Paard

Van een kookworkshop tot een Franse shoproute door de stad. Deze week zijn er weer genoeg leuke dingen te doen in Den Haag. Dit is de stadsgids van Den Haag To Go voor deze week.

Duurzame kookworkshop

Een beetje uitgeschoten op de groenteafdeling? Of duiken er in de fruitmand steeds meer blauwachtige plekken op? Restaurant Ethica organiseert vanaf nu Cook Alongs. Deze donderdag word je meegenomen in de wereld van groente en fruit conserven.

Op de donderdagen leren ze je in een uur een techniek of theorie, en op de zaterdag laten ze je zelf aan de slag gaan in de keuken. Met bijvoorbeeld een heel driegangendiner. Maar net waar je trek in hebt!

Proef de keuken van de Schilderswijk

Over trek gesproken. Zoete Turkse baklava, krokante pão de queijo, kruidige couscous of een geurende warme thee uit een theehuis. Je kunt het allemaal vinden tijdens de iLocal World Food Tour door de Schilderswijk. Voor een tientje kun je in twee uur kennismaken met wat deze wijk allemaal te bieden heeft. Op de fiets of met de benenwagen. Bij elke stop zijn er verschillende culinaire opties, waarbij je zelf kan kiezen welke je wil proeven. Een culinaire wereldreis, maar dan in eigen stad.

Culinaire samenwerking

Ook leuk. Restaurants 6&24 en Waterproef werken aanstaande vrijdag en zaterdag een weekend samen: City X Harbour. Met een volledig zes gangen menu, geïnspireerd door de twee keukens. Vooraf reserveren, ‘s middags op te halen. Om thuis te genieten van het werk van niet één, maar twee chefs.

Er staat een Paard in het Magazijn

Zaterdag een avond nostalgie? Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is de gratis livestream van het Paard. En ruimte in de woonkamer. Of in de gang. Met elektronische deunen die je gewend bent uit het oude Magazijn, van Woody92, Jelly, Cosmox en Dazion.

Le Marie Marché presenteert: Route Du Shop

Wanneer je geen zin hebt in stokbrood, maar wel in een baguette. Den Haag wordt even La Haye tijdens de Route du Shop van Marie-France van Le Marie Marché. Met een routekaart, een afspeellijst en negen Haags-Franse stops laat Marie je kennismaken met haar favoriete plekken. Een kaartje kost 6 euro. En de tour kan elke zondag, woensdag en vrijdag gelopen worden!

Den Haag To Go is een onafhankelijke stadsgids die verhalen vertelt over de stad. Met duurzaamheid en locals op nummer één.

Nicolette Krul (Haags Bakkie DHFM) en Lex Rijkers Mijnen van Den Haag To Go