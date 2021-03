221 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Meer in

Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn er in Den Haag 221 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een stijging ten opzichte van eerder deze week, toen het aantal coronabesmettingen nog onder de tweehonderd per dag lag.

Landelijk zijn er 7425 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het RIVM. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder opgelopen. Momenteel behandelen de ziekenhuizen 2041 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 5 februari.