Almere wint nipt van The Hague Royals na spannend vierde kwart: 81-82

Gregory Tjin-A-Koeng heeft zijn eerste zege als coach van Almere Sailors te pakken. In Den Haag werd met 81-82 van The Hague Royals gewonnen. Voor rust wees alles daar ook op (37-48), maar in het derde kwart kwam de thuisploeg sterk opzetten en pakte de voorsprong. Een driepunter van Yoeri Hoexum bleek 55 seconden voor tijd de winnende score. Deividas Kumelis miste enkele seconden voor tijd een moeilijke drive. Feest dus voor de bezoekers.

Basketbalclub Almere Sailors stopte per direct met coach Eric Kropf en hadden in het Zuiderpark nog een appeltje te schillen met The Royals en kwamen meer dan ready naar Den Haag. De geel-groene die het zonder Bart – Triple B – Bijnsdorp moesten doen vanwege een enkelblessure, begonnen stroef aan de wedstrijd zodat Almere Sailors de leiding kon nemen en bij een stand van 14-19 het eerste serieuze gaatje konden slaan en wegliepen naar 14-24. Wie anders dan floorleader Kumelis schoot met nog veertig seconden op de klok het verschil binnen de tien punten: 17-24.

Het tweede kwart werd geopend door Almere in de persoon van Yoeri Hoexum die met een driepunter het verschil weer op tien zette: 17-27. Een goed voorbeeld doet volgen moet teamgenoot Dante Lombardi gedacht hebben, de topscorer aan Almeerse zijde (21 pt), want ook hij schoot met scherp vanaf dezelfde afstand. Als diezelfde Lombardi zijn lay-up fraai afrond is het gat opgelopen naar twaalf punten en moeten de Hagenaren serieus in de achtervolging willen zij niet de laatste plek in de Elite B overnemen van hun opponent. Lombardi blijkt echter een ware plaaggeest voor de mannen van Bert Samson en vuurt zijn tweede drietje raak om vervolgens nogmaals fraai een lay-up af te ronden: 28-41. In dit kwart is het Almere Sailors die de lakens uitdeelt en met een fraaie floater duwt Hoexum The Royals nog verder in het moeras. Met nog drie seconden op de klok schiet Brian van de Weijenberg een onmogelijke bal richting het Haagse bord wat gedoemd was te mislukken ware het niet dat Rick van der Salm een peperdure fout maakt op de schutter die vervolgens drie vrije worpen in de schoot geworpen krijgt, ruststand: 37-48.

De kanteling

Wat er in de Haagse thee zat zal altijd wel een raadsel blijven, maar The Hague Royals kwamen werkelijk als een komeet uit de kleedkamer. Eerst werd er een Haagse muur opgetrokken en aan de hand van Eric Kibi en floorleader Kumelis kropen de Hagenaren dichterbij. Toen Alhassan Barrie vervolgens snoeihard raakt dunkte was de Almeerse voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen en was het gat geslonken naar drie punten: 45-48. Als diezelfde Barrie één vrije worp raakt schiet is het Casey Lopes die ook de trekker overhaalt en met een drietje een Haagse voorsprong op de borden knalt: 52-51. Vanaf dan is het een ouderwetse puntje-puntje-wedstrijd, niet fraai maar de spanning vergoedt alles. Yoeri Hoexum zorgt met een drietje voor het laatste wapenfeit in dit kwart en zo kantelen de Hagenaren de wedstrijd: 62-58.

Het vierde kwart begint met een driepunter vanuit Almere uit de handen van Edwin Richmond en verzilvert direct zijn lay-up voor: 64-63. Dan zijn het de heren Kibi en Kumelis die The Hague Royals persoonlijk naar de overwinning denken te brengen. Dat de mannen van Tjin-A-Koeng een geheel andere mening zijn toebedeeld wordt al gauw duidelijk als Eamonn Joyce een drietje raak schiet en de stand opeens weer 70-76 is. Dan is het de man uit Litouwen, Deividas Kumelis, die tot twee keer vanachter de gevreesde driepuntlijn raakt knalt om de stand weer gelijk te trekken. Lombardi benut slecht één van zijn drie vrije worpen voor de Sailors waarna Kibi door kan komen met een jumpshot: 78-77. Wie anders dan Kumelis lijkt dan het lot te bezegelen voor de mannen uit Almere, met wederom een bommetje is het 81-77 en is een tweede Haagse overwinning een kwestie van (twee minuten) tijd. Dante Lombardi zorgt echter voor 81-79 en dan is het de dekselse Yoeri Hoexum die brutaal zijn vierde driepunter door het Haagse netje laat glijden en de overwinning voor Almere binnen schiet: 81-82.

Foto: Robert C. Bos