De bijzondere fotoprojecten van Peter: van dementerende ouderen tot psychiatrische patiënten

‘Alle mensen boeien mij en zeker de subculturen waar ik niet veel van weet. En ouderen zijn sowieso leuk, ze hebben vaak enorme verhalen en humor’, vertelt fotograaf Peter van Beek. Hij geeft fotografiecursussen aan kwetsbare mensen die thuis zitten en de deur niet uit komen, zoals ouderen, dementerenden en psychiatrische patiënten.

Juist die groepen hebben in de coronatijd veel aandacht nodig. ‘Mensen met psychische problemen hebben soms maanden therapie gehad om weer naar buiten te durven of onder de mensen te komen. Door corona zaten ze weer binnen. Ze hebben alles voor niks geleerd. Voor de cursus moeten ze weer de straat op en mensen aanspreken.’ En dat is goed tegen de eenzaamheid.

Dat merkt Peter ook bij de ouderen die hij cursus geeft. Wie gewoon naar buiten durft kon vorig jaar zomer naar het Laaktheater voor de cursus. Voor wie dat niet durft ging Peter bij de mensen thuis langs om aan de deur les te geven. De foto’s werden tentoongesteld in het Laaktheater en tijdens een raamexpositie in de Bomenbuurt waar mensen langs konden lopen.

Afgelopen zomer gaf Peter de cursus in de Bomenbuurt, Vruchtenbuurt en Laakkwartier. De nieuwe cursussen geeft hij in Moerwijk, de Vruchtenbuurt en Belgisch Park.

Peter van Beek (55) studeerde in 1997 af aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Hij maakte eerst vooral reportages voor persbureaus, maar richt zich nu meer op eigen projecten. Hij maakte een fotoboek van de Roma en Sinti, daarvoor volgde hij ze jarenlang door Europa. Nu fotografeert hij subculturen in Nederland en geeft fotografiecursussen.

Aandacht vragen

De cursisten krijgen een camera en huiswerk. Tijdens de les leren ze fotograferen door Peter, dan maken ze bijvoorbeeld een portret. Tijdens het huiswerk moeten ze hun leven vastleggen. ‘Bijvoorbeeld een zelfportret maken zonder zelf in beeld te zijn. Wie ben ik? Wat wil ik laten zien?’. Vervolgens voegt Peter alle foto’s samen, dat zijn zo’n tien tot twintig geheugenkaarten per week per groep. ‘Een enorme administratie’, lacht Peter.

Les geven aan dementerende ouderen is nog best een uitdaging, maar dat is het allemaal waard volgens Peter. ‘Ze vinden het allemaal mooi en boeiend. Soms vinden ze het echt leuk, soms weten ze half uur later niet waarom ze fotograferen. Maar ze voelen wel de sfeer.’ En dat is volgens Peter belangrijk. ‘Het is fijn om ze aandacht te geven, aandacht is al genoeg.’

Naast het lesgeven vindt Peter het ook nog steeds geweldig om zelf te fotograferen. Zo maakte hij in Haarlem een serie foto’s over de kracht van mensen. ‘Het gaat om verlangens en idealen. Dat is zo’n mooi project.’ Daarvoor werd alles uit de kast gehaald. ‘Als iemand gek was op paarden dan regelen we ook echt paarden. Of een Cadillac bij een Elvis-fan’, vertelt Peter enthousiast. ‘Het is echt een soort kunstwerk. Eén foto vertelt het hele verhaal van die persoon. Het levert de mooiste foto’s op.’