D66’er Fonda Sahla komt net wel of net niet in de Tweede Kamer: ‘Het is afwachten’

Gemeenteraadslid voor D66, Fonda Sahla, sprong woensdagavond een gat in de lucht toen haar partij bij de eerste exitpolls op 27 zetels stond. Zijzelf stond voor de landelijke verkiezingen op de lijst van D66, op plek 27.

Ze geeft toe, ze stond niet zoals fractieleider Sigrid Kaag na de eerste exitpolls op de tafel te dansen, maar dat maakte haar niet minder blij. ‘Het is een mooie overwinning. Ik heb een sprong in de lucht gemaakt van opluchting’, vertelt Sahla. Waar het gevoel van opluchting vandaan kwam? ‘Dat we groter zijn geworden dan de PVV. Dat was wel even spannend, maar dan zie je zo een exitpoll met 27 zetels, dat is geweldig.’

Sahla begon haar politieke carrière in 2018, toen zij voor D66 in de gemeenteraad plaatsnam. Daarvoor was Fonda Sahla actief in veel Haagse achterstandswijken. Zelf woont zij in de wijk Transvaal.

‘Niets in onmogelijk’

De exitpolls werden woensdag op donderdag aangepast. Toen Sahla donderdag opstond, zag zij dat de teller naar beneden was bijgesteld. ‘Maar het is nog steeds winst’, aldus Sahla over haar partij, al is het voor haar nu onzekerder of zij in de Tweede Kamer komt. ‘Het is duimen en kijken wat de toekomst gaat brengen. Het is afwachten, ook qua voorkeurstemmen. Ik moet de hoop nog niet opgegeven.’

Die hoop draagt Sahla niet alleen, ook haar gezin duimt met haar mee. De drie kinderen van Sahla zien hun moeder graag plaatsnemen in het blauwe pluche van de Tweede Kamerzetels. Door Sahla haar werk voor Den Haag zijn haar kinderen een drukke moeder wel gewend. ‘Ze hebben ook de tijd gehad om aan het idee te wennen. En hoe gaaf is het om je moeder als Tweede Kamerlid te zien?’

Dat is, ook buiten haar gezin, de boodschap die Sahla graag wil uitdragen. Zij is zelf opgegroeid in de wijk Transvaal en ze wil laten zien dat je ook dan de Tweede Kamer kan bereiken. ‘Niets in onmogelijk. Blijf dromen. Kijk naar wat wel kan, niet naar wat niet kan’, besluit de nummer 27 op de landelijke lijst van D66.