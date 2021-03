Monopoly roept bewoners Haagse Monopoly-straten op te stemmen op nieuwe Algemeen Fonds-kaarten

Monopoly gaat de Algemeen Fonds-kaarten vernieuwen. Speciaal voor deze vernieuwing, zijn de bewoners van het Spui, Plein en Lange Poten – de Monopoly-straten – gevraagd te stemmen op welke kaarten er in de nieuwe uitgave van het wereldberoemde spel moeten komen.

Volgens de mensen achter het bordspel zijn de kaarten na meer dan 85 jaar toe aan een update. ‘Zodat ze beter aansluiten bij de huidige samenleving’, valt te lezen in het persbericht. ‘Met onderwerpen als schoonheidswedstrijden, doktersrekeningen en lijfrentes valt namelijk niet te ontkennen dat ze toe zijn aan een refresh. En als je het turbulente 2020 daarbij optelt, is al helemaal hoog tijd dat de kaarten beter gaan aansluiten op de moderne samenleving.’

‘Help je buurvrouw’

De Monopoly-straatbewoners zijn niet de enigen die mogen stemmen. Iedereen die dat wil, kan tussen 19 maart en 9 april 2021 stemmen en zo bijdragen aan de nieuwe versie van het bordspel. ‘Monopoly vraagt fans van het bordspel na te denken over wat er echt toe doet in hun leven. Zij kunnen vervolgens het vernieuwde Monopoly-bordspel hierop laten aansluiten door hun favorieten te kiezen uit kaarten als “Je helpt je buurvrouw met haar boodschappen”, “Je organiseert een buurtfeestje” en “Je bent vrijwillig huiswerkbegeleider”.’

‘De wereld is behoorlijk veranderd sinds Monopoly 85 jaar geleden voor het eerst werd geïntroduceerd. We vonden 2021 het perfecte moment om fans de kans te geven om de wereld te laten zien wat er in het echte leven toe doet door te stemmen op nieuwe, moderne Algemeen Fonds-kaarten’, schrijft Marijn ter Hofsté van uitgever Hasbro Gaming in het persbericht. ‘Ook wilden we de trotse bewoners van de Monopoly-straten persoonlijk oproepen om te stemmen. Hun stem mag uiteraard niet ontbreken.’