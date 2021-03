VVD-coryfee Jozias van Aartsen in Spuigasten over verkiezingsuitslag en formatie

PvdA trekt aan de bel om verdwijnen deelscooters: ‘Zij willen alleen de lusten’

Aanbieders van deelscooters, zoals Felyx en Go Sharing, trekken zich terug uit wijken als de Schilderswijk en verschillende delen van Escamp. Reden voor gemeenteraadslid Janneke Holman (Partij van de Arbeid) om aan de bel te trekken. ‘Dit gebeurt er dus als je je afhankelijk maakt van marktpartijen voor het vervoer in de stad.’

Afgelopen december werd duidelijk dat de aanbieders van deelscooters verdwenen uit verschillende wijken. Holman dacht eerst dat het ging om een tijdelijke verwijdering van de scooters, om vernielingen tijdens de nieuwjaarsnacht te voorkomen. Toch keerde de deeltijdscooters in het nieuwe jaar niet terug. ‘Het idee was dat dit zich zou uitbreiden over de hele stad, maar wij zien nu de tegengestelde beweging’, aldus Holman tegen Den Haag FM.

Volgens het gemeenteraadslid is dit het gevolg van marktwerking in het openbaar vervoer. ‘Wij stellen onze publieke ruimte beschikbaar voor bedrijven om geld te verdienen, met de nodige overlast van dien, maar zij kunnen van het ene op het andere moment hele wijken schrappen’, aldus Holman.

‘Maak hardere afspraken’

Dit soort partijen willen, volgens Janneke Holman, ‘alleen de lusten en niet de lasten’, terwijl dit soort initiatieven voor iedereen in de stad beschikbaar zouden moeten zijn. ‘Stel je voor dat we als gemeente alleen nog bushokjes, bankjes en afvalbakken zouden neerzetten in wijken waar nooit iets vernield wordt. Dat is nu wat er gebeurt met deelscooters.’

Daarom roept de Partij van de Arbeid het stadsbestuur op om hardere afspraken te maken met aanbieders van deelscooters- en fietsen voor in de hele stad. ‘Nu wordt deelmobiliteit nog gezien als “een leuk extraatje”, maar in de toekomst zal het steeds meer een rol gaan spelen’, aldus Holman.