Raymond van Barneveld onwel geworden tijdens darttoernooi

Darter Raymond van Barneveld is vrijdag onwel geworden tijdens een dartoernooi in het Engelse Milton Keynes. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Het is niet bekend hoe de darter eraan toe is. Alle andere wedstrijden van het toernooi liggen stil.

Van Barneveld zou kort na zijn wedstrijd in elkaar zijn gezakt. Even daarvoor verloor hij zijn wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi tegen de Brit Ryan Searle.

Organisator PDC meldt dat er één persoon naar een ziekenhuis is gebracht.