Segbroek eerste stadsdeel waar meldingen Struikelmeldpunt zijn opgelost

In Segbroek zijn vandaag de laatste struikelplekken aangepakt van de in totaal ruim 400 meldingen die het Struikelmeldpunt sinds vorig jaar ontving over onveilig stoeptegels in Den Haag. Voor deze heugelijke gelegenheid kwam Wethouder Robert van Asten speciaal naar de Van Merlenstraat om te helpen bij het aantrillen van de herbestrating.

“Wethouder Bredemeijer is er inderdaad fantastisch goed mee gestart, en dan hebben we eigenlijk dat project heel snel opgepakt”, zegt Van Asten tegen Den Haag FM. Voorzitter van de Stedelijke Ouderen Commissie, Gert van Cappelleveen was ook verbaast dat de gemeente het zo goed ging oppakken, “We merkten bij het bekendmaken dat stadsdeeldirecteuren heel positief reageerden”. En volgens Van Cappelleveen heeft Wethouder Bredemeijer al toegezegd dat het totale project van de 400 meldingen al in april, mei kan worden afgerond. Dat Segbroek nu al de meldingen voor het stadsdeel heeft opgelost noemt Van Cappelleveen een mooi tussenstation.

De wethouder hoopt dat inwoners hiermee ook zien dat er met de meldingen wat gedaan wordt, “dat we die serieus nemen en dat we er natuurlijk voor willen zorgen dat iedereen onbezorgd over straat kan gaan”. “De meeste struikelpunten worden veroorzaakt door boomwortels”, weet Van Asten, “maar met de mannen van het straatwerk is het gelukt om er voor te zorgen dat de tegels weer netjes liggen en daarmee de straat weer een stukje veiliger is”.

Volgens jaar komt de gemeente met een proef waarbij in vier stadsdelen een schouw zal worden gehouden. “De bedoeling daarvan is om na te gaan hoe de stad er voor staat. Er zal dan gekeken worden naar de straat, de kwaliteit van de verlichting en verkeerssituaties”, aldus Bob Meerstadt, bestuurslid van de Stedelijke Ouderen Commissie.

Maar volgens Wethouder Van Asten is het in ieder geval voor de gemeente belangrijk dat ze blijven horen waar de punten zijn dat de boomwortels de tegels omhoog duwen. “En daar hebben we eigenlijk iedereen in Den Haag voor nodig die een wandeling maakt en ziet hé, hier ligt iets scheef, dat zou gevaarlijk kunnen zijn”, aldus Van Asten.

Het melden van struikelplekken door scheefliggende tegels kan bij de gemeente op telefoonnummer 14070.