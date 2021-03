Van Zanen roept organisaties op: ‘Nomineer jezelf voor vrijwilligersprijs’

Burgemeester Jan van Zanen roept vrijwilligersorganisaties op zichzelf te nomineren voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. ‘Op deze manier krijgt vrijwilligerswerk de erkenning die het verdient en stimuleren we anderen om ook vrijwilliger te worden. Het is nodig. Juist in deze tijd.’

Tijdens de Nationale Vrijwilligersprijzen, die worden uitgereikt op 10 juni, kunnen vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Er zijn drie categorieën om in de prijzen te vallen, bedoelt voor lokale initiatieven of organisaties, maar ook voor afdelingen van landelijke organisaties. Iedereen kan zijn initiatief of organisatie tot en met 28 maart 2021 aanmelden.

Burgemeester – en tevens jurylid van de prijzen – Jan van Zanen roept iedereen op zijn of haar initiatief aan te melden.