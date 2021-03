VVD-coryfee Jozias van Aartsen in Spuigasten over verkiezingsuitslag en formatie

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag Jozias van Aartsen, oud-fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en oud-burgemeester van Den Haag, te gast.

Met zeventien partijen in de Tweede Kamer lijkt er veel keuze voor VVD en D66 om partners te vinden voor een nieuw kabinet. Maar alle beoogde combinaties brengen mitsen en maren met zich mee.

Een makkelijke klus wordt het dus niet, hoewel het in de campagne weinig knalde en er geen breekpunten naar boven kwamen. Ook het feit dat de meeste partijen het afgelopen jaar het kabinetsbeleid op het coronadossier vaak steunden, zegt niets over hoe makkelijk ze het daar nu over eens worden.

Hoe kijkt Van Aartsen naar de verkieVVzingsuitslag en naar de winst van Mark Rutte en zijn VVD? En welke aanbevelingen doet hij voor de formatie? Welke uitdagingen ziet hij?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

