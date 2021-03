VVD-coryfee Jozias van Aartsen in Spuigasten over verkiezingsuitslag en formatie

Wethouder geeft toe: inzamelen huisvuil tijdens kou was ‘beneden gewenst niveau’

Het inzamelen van het afval en opruimen van zwerfvuil op straat was tijdens de koude dagen van februari ‘beneden het gewenste niveau’ van de gemeente. Dat erkent wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Maar volgens haar was het een ‘bijzondere week’, schrijft mediapartner Omroep West, vanwege corona en de uitzonderlijke kou. Mede daarom wil zij ook niet toezeggen dat het een volgende keer beter gaat. ‘Het college kan niet beloven dat een dergelijke situatie niet meer voorkomt.’

Inwoners ergerden zich in de week van de strenge vorst, begin februari, enorm aan de troep op straat. Veel zwerfvuil, ondergrondse containers zaten vaak vol en ook daarnaast lagen soms bergen vuilniszakken. Bij de gemeente zelf kwamen er tussen 6 februari tot 14 februari zestien klachten over volle containers, bijplaatsingen en grofvuil binnen, zegt de wethouder. Uit tellingen bleek dat ongeveer een derde van de ondergrondse containers vol zat; slechts veertien procent had nog meer dan voldoende plek.

Dat kwam onder meer omdat de ondergrondse containers voor restafval, de orac’s, van 8 tot 12 februari niet konden worden geleegd. ‘Door sneeuwval en gladheid was het in veel straten niet veilig.’

Containers staan op moeilijk bereikbare plekken

Komt bij dat die orac’s vaak niet langs de hoofdwegen staan, maar in zijstraten waar de hele week nog sneeuw en ijs lag. ‘De containers worden geleegd door grote, zware vuilniswagens met een hefkraan. Een vuilniswagen met hefkraan moet stevig vastgezet worden aan de grond zodat de wagen niet gaat kantelen of schuiven. Vanwege de gladheid was het op veel plekken niet veilig om deze hefwerkzaamheden uit te voeren’, legt Van Tongeren in antwoorden op schriftelijke vragen van raadslid Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) uit.

Toen het wel weer kon is de gemeente direct begonnen met het legen van de containers. Dat kwam vanaf zaterdag 13 februari weer op gang.

Ander huisvuil werd wel opgehaald

Hoewel de orac’s dus niet werden geleegd, werd ander huisvuil in meer en mindere mate nog wel opgehaald. De vuilniszakken en andere troep die door mensen naast de containers werden gedumpt, werden wel zoveel mogelijk verwijderd door de Haagse Milieu Services en het Haags Werkbedrijf. Dat gebeurde zelfs op zondag.

Ook werd huisvuil opgehaald in wijken waar nog geen containers zijn. Omdat het vanwege de gladheid niet mogelijk was om overal met een vuilniswagen te komen, zijn medewerkers in sommige straten de zakken en kliko’s te voet gaan ophalen.

Ook strooien verliep niet goed

Het huisvuil was niet het enige probleem tijdens die koude dagen. Wijsmuller had ook gesignaleerd dat het strooien niet helemaal vlekkeloos was verlopen. Zelfs op de belangrijke doorgaande wegen was de situatie soms ‘vreselijk’, stelde hij.

Dat erkent de wethouder ook ruiterlijk. Oorzaak? ‘Hevige sneeuwval, een weeklang uitzonderlijke kou en corona’, zegt Van Tongeren. ‘Er is continu doorgewerkt om de doorgaande wegen en fietsroutes sneeuw- en ijsvrij te maken.’ Toch bleek dat door de omstandigheden moeilijker dan gedacht.

De wethouder belooft nog wel de gang van zaken te gaan evalueren. Maar dat dit nooit meer gaat gebeuren, belooft zij niet. ‘De huidige capaciteit is voldoende om onder normale omstandigheden de stad begaanbaar te houden en het afval in te zamelen. De weersomstandigheden van 6 tot 15 februari waren uitzonderlijk. Dergelijke omstandigheden doen zich slechts sporadisch voor.’