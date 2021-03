Beeldscherm, flessen en een tafel: alles gaat aan diggelen in de rageroom

Last van coronafrustraties? Je kunt vanaf zaterdag proberen je perikelen er uit te slaan in de allereerste rageroom in Den Haag. Dat is een kamer, gevuld met oude troep, waar de bezoeker met een sloophamer tekeer mag gaan.

Voor mensen die bang zijn dat zij het favoriete schilderijtje van een oud vrouwtje kapot slaan, geen nood. Alle spullen die de bezoeker in de rageroom stuk maakt, waren al op weg naar de sloop. Na het kapotmaken worden alle overgebleven stukjes verzameld, gesorteerd en alsnog naar de milieustraat gebracht.

Verslaggever Bob Brinkman mocht als eerste een kijkje nemen in de rageroom.

Camera en montage: Lianne Deunhouwer.