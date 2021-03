DENK blijkt bij Tweede Kamerverkiezingen vierde partij in Den Haag: ‘We waren heel actief’

Een combinatie van een goede campagne, zichtbaar zijn in de wijken én een boodschap die aanslaat. Dat is de kracht van DENK, zegt Abdoel Haryouli tegen mediapartner Omroep West. Hij is de lokale leider van de partij die bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag opeens de vierde in Den Haag werd. ‘Daar zijn we natuurlijk heel blij mee’, zegt hij.

Uit de voorlopige uitslag van de verkiezingen blijkt dat de VVD nog steeds de grootste is in Den Haag. Maar waar de partij landelijk winst boekte, is dat hier opvallend genoeg niet het geval. De liberalen incasseerden een licht verlies ten opzichte van vier jaar geleden en haalden 20,1 procent van de stemmen. D66 kreeg juist drie procent meer stemmen en zit daardoor de VVD op de hielen, met 17,2 procent. Daarna volgt de PVV die ondanks een verlies van 4,3 procent nog op de derde plaats komt met 11,1 procent.

DENK kreeg volgens de voorlopige uitslag 8,1 procent van de stemmen – een winst van 0,8 procent ten opzichte van vier jaar geleden – en laat daarmee meer gevestigde partijen als GroenLinks (6,5 procent), PvdA (5,4), Partij voor de Dieren (5,0) en CDA (4,9) achter zich. Omdat die cijfers nog niet definitief zijn, houdt Haryouli nog een beetje een slag om de arm. ‘Maar het ziet er goed uit.’

‘We kregen loon naar werken’

Dat succes is volgens hem het resultaat van een aantal punten. Zo voerde DENK een goede campagne, zegt hij. ‘We waren zichtbaar en heel actief. Onze kracht is dat we erg goed in de wijken zitten. Wij hebben een grassroots-campagne gevoerd. Onze Haagse kandidaten Nur Icar en Ahmed El Hadioui hebben daar ook een grote achterban. Ze waren dagelijks op straat. Dus het is ook loon naar werken.’

Een goede campagne is natuurlijk niet alles, erkent Haryouli. De partij heeft volgens hem ook een boodschap die aanslaat. ‘We streven naar een inclusieve samenleving. Een maatschappij waarin iedereen meetelt en gelijkwaardig is. Hier in Den Haag wonen veel mensen met een migratieachtergrond. Tegelijkertijd is er sprake van een enorme segregatie, op allerlei gebieden. Er is een kloof tussen verschillende wijken, er is een kloof tussen de burgers en het gemeentebestuur. Daar willen wij iets aan doen.’

Idealen slaan aan

Die idealen slaan aan, merkten de actieve leden ook al tijdens de campagne. ‘Toen lijsttrekker Farid Azarkan op de Haagse markt op bezoek ging, wilde iedereen met hem op de foto.’

In Den Haag zit al een aantal partijen die zich richt op mensen met een migratieachtergrond of moslims in de gemeenteraad, zoals de Islam Democraten, de Partij van de Eenheid en Nida. DENK zit daar nog niet in, alhoewel Nur Icar wel lokaal actief is voor de Islam Democraten. De partij die landelijk nu zo goed scoorde gaat zeer waarschijnlijk bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel meedoen in Den Haag, laat Abdoel Haryouli doorschemeren. ‘We moeten dat nog officieel bekend gaan maken. Maar ik denk het wel. Wij kunnen ook hier onderscheidend zijn.’