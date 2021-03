Nieuwe campagne roept mensen op discriminatie te melden: ‘Alleen dan kunnen wij iets doen’

Antidiscriminatiebureau en meldpunt Den Haag Meldt start dit weekend en nieuwe campagne om meer inwoners in de stad aan te sporen om discriminatie te melden. Volgens het meldpunt zijn veel Hagenaren slachtoffer of getuige van discriminatie, maar weten veel mensen niet wat ze daar tegen moeten doen. De nieuwe campagne zou die onwetendheid moeten tackelen.

Zondag is het de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Die dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid.

‘Het melden van discriminatie is enorm belangrijk’, vertelt ombudsman Addie Stehouwer. ‘Alleen als discriminatie wordt gemeld, kunnen wij iets doen. We onderzoeken de melding en bekijken of er aangifte gedaan kan worden bij de politie.’ Volgens Stehouwer is het afgelopen jaar het aantal discriminatiemeldingen toegenomen. ‘Deze lijn willen wij doorzetten. Door alle meldingen die gedaan worden, krijgen we een beter beeld van het discriminatieprobleem in de stad en kunnen we er iets tegen doen.’

En wat als je niet zeker weet of er sprake was van discriminatie of niet? Ook dan geldt de oproep om het te melden voor jou. ‘Wij kunnen beoordelen of er sprake is van discriminatie en of men vervolgstappen kan nemen.’

Campagne

De antidiscriminatiecampagne loopt een jaar. Via social media en posters in de stad wil de organisatie inwoners

opgeroepen om discriminatie te melden. ‘Wees je bewust van discriminatie, sta op je recht op een gelijke behandeling’, besluit de ombudsman.