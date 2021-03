Zaterdag Live over samenwerking Den Haag en Westland

In de uitzending van Zaterdag Live richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Samenwerking Den Haag-Westland’. Gasten aan tafel zijn: Ania Paszak (IDHEM/Xtra), Mw. Van Zijp (Agro Logistiek), Udo Postel (Gemeente Den Haag) en Piet Vreugdenhil (wethouder Gemeente Westland). De uitzending is zaterdag om 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Den Haag en Westland benutten werkkansen. Dat zijn de gezamenlijke woorden van de verantwoordelijke wethouders van buurgemeenten Den Haag en Westland. Zeker in een periode waarin door Corona veel werkgelegenheid onder druk staat, vraagt een aanpak om een gezamenlijke visie en uitvoering.

Den Haag kent al een lange geschiedenis rondom de werkgelegenheidsvraagstukken en daarbij is de groep mensen die vanuit de bijstand naar betaald werk begeleid wordt ondergebracht in het omvangrijke en succesvolle traject ‘Werkoffensief +500’; Wat zoveel betekent dat naast de reguliere uitstroom uit de bijstandsuitkering er een extra impuls is om minimaal 500 extra mensen uit de bijstand te halen per jaar.

Door nu de werkgelegenheidsvraagstukken van Westland en Den Haag te koppelen wordt gezocht naar synergievoordelen. Aangezien de buurgemeenten in het verleden vooral elkaar troffen rond problematiek van Oostblokmedewerkers die de werkgelegenheid in het Westland bemensten, en o.a. huisvestings- en uitbuitingsproblematiek ervaarden, is nu de inzet om meer lokale mensen in te zetten voor de omvangrijke banen in het Westland. Werk, inkomen en structuur zijn immers belangrijke pijlers voor iemands welzijn.

Kortom: een niet eenvoudige oplossing, maar mogelijkheden om meerdere problemen gezamenlijk met brancheorganisaties en gemeenten op te lossen.