ADO hekkensluiter na nederlaag tegen Ajax

Meer in

ADO Den Haag heeft zondagavond de rode lantaarn overgenomen van FC Emmen. Op bezoek bij koploper Ajax had de ploeg van Ruud Brood niets in te brengen en stapte het met een 5-0 nederlaag het veld af.

Op voorhand was volgens mediapartner Omroep West al duidelijk dat Ajax de torenhoge favoriet zou zijn. De Amsterdammers bereikten afgelopen donderdag de kwartfinale van de Europa League, staan in de finale van de KNVB Beker en zijn al maanden de koploper van de ranglijst.

ADO-trainer Ruud Brood gaf op voorhand aan niet in de slachtofferrol te willen gaan zitten, maar besloot toch om een aantal wijzigingen in de basiself door te voeren. Met Dario Del Fabro, Kees de Boer en Tomislav Gomelt aan de aftrap, moest de Amsterdamse doelpuntenmachine worden afgestopt.

Kinderlijke fout

Van de goede bedoelingen van ADO kwam maar weinig terecht. Een kinderlijke fout van verdediger Del Fabro na tien minuten spelen was de inleiding van een reeks Amsterdamse doelpunten. De Italiaan kon zes keer draaien of de bal zelfs nog het stadion uit schieten, maar schoof de bal juist recht in de voeten van David Neres, waarna rechtsback Devyne Rensch Ajax razendsnel op voorsprong zette.

Brian Brobbey verdubbelde tien minuten later de voorsprong door Milan van Ewijk als draaideur te gebruiken. De bonkige spits gebruikte zijn lichaam goed, waardoor Van Ewijk onmogelijk bij de bal kon komen. De 2-0 was het gevolg. ADO probeerde het wel, maar kon geen vuist maken tegen de thuisploeg die de Hagenezen omsingelden. Edson Alvarez en Dusan Tadic zorgden nog voor rust voor de derde en vierde treffer, waardoor het een lange zit werd voor ADO.

Achttiende plaats

Ook na rust voetbalde Ajax vrolijk verder. Davy Klaassen kopte direct de vijfde treffer tegen de touwen, waardoor Ajax-trainer Erik ten Hag flink kon doorwisselen om zo zijn spelers te sparen. ADO kwam bijna niet meer over de middenlijn, maar hoefde geen doelpunten meer te incasseren.

ADO neemt daarmee zondagavond de rode lantaarn over van FC Emmen. Beide ploegen hebben vijftien punten, maar omdat het doelsaldo van de Drenthenaren (-32) beter is dan dat van ADO (-39) zakken de Hagenezen naar de achttiende plaats. De komende twee weken heeft Ruud Brood de tijd om zijn ploeg voor te bereiden op de volgende cruciale wedstrijd. Dan is FC Utrecht de tegenstander.