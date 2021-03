Anti-racisme demonstratie op de Koekamp: ‘wij zijn hier, blijven hier en dit is ook ons land’

Vandaag is het de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Vierenzestig jaar geleden riepen de Verenigde Naties deze dag uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika. Honderden demonstranten staan vandaag op de Koekamp met één gezamenlijke boodschap: ‘het is tijd voor een inclusieve samenleving waar geen ruimte bestaat voor racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting.’

Ook in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Groningen komen vandaag demonstranten bijeen om samen één vuist te maken tegen alle vormen van uitsluiting. De demonstratie op de Koekamp is o.a. georganiseerd door Black Lives Matter Den Haag en gesteund door Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij.’Met deze protesten staan wij stil bij politiegeweld, etnisch profilering en institutioneel racisme’, zegt Levi Ommen, studente en beleidsmedewerkster voor de Haagse Stadspartij.

De deelnemers moesten zich aanmelden via de Facebookpagina van het evenement, zo hield de organisatie het aantal demonstranten bij. Verder droegen de aanwezigen mondkapjes, is er anderhalve meter afstand gehouden en was er bewust geen podium aanwezig voor de sprekers. ‘Wij hebben bewust gekozen voor een demonstratie zonder podium om het toegankelijk te maken voor onze sprekers met een fysieke beperking. Ik roep alle organisatoren van demonstraties op om na te denken over dit soort details’, zegt Riiziane Golamun, spreker en medeorganisator van de demonstratie.

Er is onder andere gesproken door Jeanette Chedda, Bij1-kandidaat, redacteur bij Politie Nederland en bekend gezicht in de antiracismebeweging in Den Haag. In haar speech vraagt Chedda aandacht voor de dagelijkse worsteling van sommige bi-culturele Nederlanders, ‘wij zijn hier, wij blijven hier en dit is ook ons land.’

‘Het moet duidelijk zijn dat wij onze stem laten horen tegen institutioneel racisme. Daarnaast moet dit een signaal zijn dat alle vormen van racisme en discriminatie niet meer worden geaccepteerd. De afgelopen tijd hebben wij meerdere voorbeelden gezien waarbij institutioneel racisme nog steeds een grote rol speelt én daarom sta ik hier vandaag’, vervolgt Ommen.

De demonstratie is vreedzaam verlopen, de demonstranten zijn na afloop direct naar het station gelopen. ‘Het is tijd om een streep te zetten door racistisch en discriminatoir gedrag, het is verdomme 2021’ zegt één van de demonstranten op weg naar het Centraal Station.