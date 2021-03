Black Lives Matter protesteert op Koekamp tegen racisme en discriminatie

Black Lives Matter Den Haag bijeen protesteert zondagmiddag op het Koekamp in Den Haag. Namens het Comité 21 maart organiseert zij om 13.00 uur met partners ‘een verenigd protest tegen racisme en discriminatie’.

Volgens de organisatie gaan er duizenden mensen in een groot aantal steden wereldwijd de straat op om te demonstreren of kijken live mee.

‘Het is duidelijk dat er een einde moet komen aan ongegeneerd racisme en discriminatie in onze stad, ons land. Het alledaags racisme, seksisme en islamofobie in de politiek zijn ons niet nieuw. Wij slaan protest tegen alle vormen van racisme en discriminatie, validisme, anti-queer-sentimenten, xenofobie en anti-semitisme’, aldus de organisatie in de oproep om te demonstreren.