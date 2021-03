Frenna en Jon Batiste in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Frenna en Jon Batiste (foto).

Frenna is de meeste gestreamde muzikant van Nederland. Deze Haagse rapper bracht deze week een nieuw album uit waarop hij verder kijkt dan de landsgrenzen; veel tracks in ’t Engels en samenwerkingen met de Britse NSG en de Nigeriaanse Yemi Alade. In een interview liet Frenna weten in de toekomst juist iets met typisch Haagse muziek te willen doen en Golden Earring en Shocking Blue te gaan samplen. Voorlopig hoor je zondagavond een track met Yemi Alade van hem. Jon Batiste is bandleider van de late night show van Stephen Colbert, maar maakt daarnaast ook prima soulplaten, waar je enkele songs van gaat horen in de uitzending.

Meer nieuwe muziek is er van Lana Del Rey, Alain Clark, Valerie June, Kris Berry, Charlotte Adigery, Black Pumas, Jacob Banks, Birdy, Julia Stone en alvast een Beatle-eske track van het in mei te verschijnen nieuwe album van Bertolf.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).