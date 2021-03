Laat je voorlezen over de lente in Het Woordenrijk

Grote wens van zieke Elias (7) komt uit: racen op circuit van Zandvoort

Hij heeft drie kussens nodig om goed naar buiten te kunnen kijken. Maar dat maakt de 7-jarige Elias niets uit. Het Haagse jongetje glundert van plezier en roept alleen maar: ‘Harder, harder!’ Met 240 kilometer per uur scheurt Elias in een rode Ferrari over het circuit van Zandvoort, mogelijk gemaakt door Make-A-Wish Nederland.

Elias heeft dwerggroei en herstelt op dit moment van een harttransplantatie. Om tijdens zijn herstel uit te kijken naar iets leuks, in plaats van de eerstvolgende ziekenhuisafspraak, regelde Make-A-Wish dat deze racedroom uitkwam.

Een witte limousine stopte zaterdag voor de deur van Elias in Leidschenveen. Juichend vertrokken hij en zijn familie richting Zandvoort. En dat was niet het enige: na het racen kreeg de jonge avonturier ook nog een survivalcursus, waarna hij thuis werd getrakteerd op sushi, schrijft mediapartner Omroep West.

‘Nu genieten we van elkaar’

De ouders van Elias zijn blij met deze dag. Eindelijk kunnen we onze zorgen even vergeten. ‘Elias is een heerlijk blij mannetje. Ook tijdens alle operaties blijft hij vrolijk. Tien maanden geleden kreeg hij een nieuw hart. Sindsdien heeft hij veel meer energie. Ik ben blij dat ik hem heb’, vertelt zijn vader Raymon.

Over de toekomst wil hij liever niet nadenken. ‘Het gaat nu goed met hem, de toekomst is later. Nu genieten we van elkaar.’