Laat je voorlezen over de lente in Het Woordenrijk

Zondag 21 maart kun je je vanaf 22 uur over de lente en meer laten voorlezen. Met dichters en schrijvers uit Den Haag en omstreken. Zoals Edith De Gilde die niet alleen een lente-gedicht van Marjolijn de Vos, maar ook dit eigen gedicht leest:

Getuigenverklaring [fragment]

Groen duin in vol wit bruidskleed

trouwde de voorjaarsdag

onweerstaanbaar in z’n zomerpak.

De bruiloftsgasten, kwetterend en koerend,

hadden het er druk mee.

Let op! Het Woordenrijk is deze keer tussen 22-23 uur te beluisteren

(na het verslag van de wedstrijd van de ADO-mannen)

Omdat het weer nog niet echt meewerkt, proberen we in deze Woordenrijk de lente af te dwingen met poëticale schoonheid. Naast Edith de Gilde, komen dichters Marike Verheul en Alexander Franken voorbij. Boekencurator Corina Maduro tipt ons een nieuw leesavontuur en poezieboy Jos Nargy doet een spoken-word-gedicht over het missen van het nachtleven. Schrijfster Geraldina Metselaar doet empirisch onderzoek en laat haar poëtische resultaat horen. Tot slot de eerste aflevering van de Yes the Void-podcast, waarin dichter Edwin Fagel een interview houdt met muzikante Lesteria die soundscapes met gedichten combineert. De muziek tussendoor is enkel van Haagse artiesten als Tess Merlot, La Loye, AAPNOOTMIES, Tom Wavy en Boi Social.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is deze zondag van 22 tot 23 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Ricco van Nierop.