Marcel Verreck: ‘Veertig jaar na de dood van Jacobse en Van Es wint de Tegenpartij alsnog verkiezingen’

Meer in

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de Tweede Kamerverkiezingen.

‘Over anderhalve maand, op 10 mei, is het veertig jaar geleden, dat onze stadgenoten F. Jacobse en Tedje van Es tijdens een staatsgreep op het Binnenhof het leven lieten, maar toch zijn de afgelopen verkiezingen voornamelijk gewonnen door de Tegenpartij.’

‘Sinds afgelopen woensdag zit de gecombineerde Tegenpartij met ruim 30 zetels in de Tweede Kamer. Natuurlijk, het regeren gaat gewoon door, met iets meer VVD, iets meer D66, iets minder CDA en nog veel minder PvdA schat ik, maar één vijfde van de Kamerleden zal in de komende tijd voornamelijk ‘tegen’ zijn’, aldus de columnist.