VVD-coryfee Van Aartsen: ‘Had ook aan andere, jongere mensen gedacht als verkenners kabinetsformatie’

VVD-coryfee Jozias van Aartsen vindt de aanstelling van Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) als verkenners voor de kabinetsformatie weinig getuigen van vernieuwing. ‘Ik had mij ook kunnen voorstellen – gegeven de uitslag en gegeven het ‘nieuw leiderschap’ waar mevrouw Kaag het over had – dat je ook eens aan wat andere mensen had gedacht, misschien ook wat jongere’, zei Van Aartsen in Spuigasten op Den Haag FM.

Hij verwacht dat de formatie van een nieuw kabinet ‘langer gaat duren dan men hoopt’. Hij verwacht dat het CDA zich bij VVD en D66 zal aansluiten. ‘Maar ik sluit niet uit dat ze denken: we gaan maar een poosje de oppositie in. En dan moet er dus ook naar de SP en de Partij van de Arbeid gekeken worden.’

Volgens de liberaal zullen eerst VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag – als de twee winnaars van de verkiezingen, op belangrijke thema’s elkaar moeten vinden, voordat er gezocht kan worden naar coalitiepartners. ‘Als je naar de thema’s kijkt, dan zitten daar heel ingewikkelde vraagstukken bij’. Hij noemt energie, klimaat, volkshuisvesting, de inrichting van ons bestuur en Europa.

Van Aartsen stoorde zich enorm aan de campagne, omdat volgens hem de echte thema’s niet aan bod zijn gekomen. De vraag ‘waar willen we naartoe de komende vier jaar?’ is volgens hem door de partijen in de campagne onbeantwoord gebleven. Het ging volgens hem te veel over het coronabeleid.

‘Het is echt heel dom van Nederlandse politici om zo weinig aandacht aan Europa te geven. Zelfs mevrouw Kaag heb ik niet zo veel over buitenland of Europa gehoord’, aldus Van Aartsen.