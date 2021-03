The Hague Royals verliest ook tweede wedstrijd van Apollo Amsterdam (83-79)

200 klachten en 20 aangiftes na politieoptreden Malieveld

De politie heeft tweehonderd klachten over politiegeweld binnengekregen na de demonstratie op het Malieveld van vorige week zondag. Daarnaast zijn er twintig aangiftes in behandeling tegen de politie.

Volgens een woordvoerster van de politie komt het ‘overgrote deel’ van de klachten van mensen die zelf niet aanwezig waren bij de demonstratie. Ook verwacht de politie meer aangiftes, omdat mensen hebben gebeld die nog aangifte willen doen.

Op 14 maart werden tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag twintig mensen aangehouden. De demonstratie, georganiseerd door Nederland in Verzet, leidde uiteindelijk tot rellen en charges door de politie. De twintig aangehouden demonstranten zijn inmiddels allemaal vrijgelaten. In mei staan de verdachten gezamenlijk voor de rechter.

