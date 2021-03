Actievoerders Extinction Rebellion demonstreren opnieuw bij ministerie

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben maandagochtend opnieuw gedemonstreerd voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Bezuidenhoutseweg. Er werd geprotesteerd tegen de fossiele industrie en de klimaatcrisis.

‘We staan hier voor de achtste keer. Om dit ministerie te bewegen zich eindelijk aan de beloftes te houden: het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen en het vrijgeven van de Shell Papers‘, vertelt een van de actievoerders in een video. ‘Investeer in een leefbare planeet’, sprak Jimmy Kegel van Extinction Rebellion. ‘Deze strijd gaat door.’

‘Er is sprake van een ecologische crisis, daarom moeten we nu grote stappen zetten’, zei Liset Meddens van Fossiel Vrij Nederland. ‘De overheid moet deze crisis als een noodsituatie zien.’

Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij was ook aanwezig bij het protest, zij sprak de demonstranten toe en vertelde over de inzet van haar dochter bij de klimaatdemonstraties: ‘Ik vertelde haar dat het zeker niet te laat was, dat het politieke bewustzijn en de wil groeiende was. Dat meer en meer kiezers in Nederland en Europa voor het klimaat kozen.’

Naast de toespraken werd er muziek gemaakt en waren er spandoeken te zien voor de deur van het ministerie.