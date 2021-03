Buitenruimte Mariahoeve, Houtwijk en Nieuw Waldeck wordt opgeknapt: ‘Het is echt hoognodig’

In Houtwijk en Nieuw Waldeck zijn bewoners enthousiast dat het stadsbestuur de buitenruimtes in de wijken gaat opknappen. Dat was nodig omdat de openbare ruimte verouderd was. Voor de opknapbeurt wordt het groen aangepakt, evenals de bestrating die omhoog is gekomen door de wortels van bomen. Verder worden fiets- en voetpaden en speelplekken verbeterd. Ook worden de parkeervakken weer duidelijk zichtbaar gemaakt en komen er meer bankjes.

De werkzaamheden in Houtwijk zijn vorige week begonnen, Nieuw Waldeck en Mariahoeve zijn op korte termijn aan de beurt. In Nieuw Waldeck hoopt de voorzitter van het wijkberaad dat een deel van de werkzaamheden voor de zomer afgerond zijn: ‘Dan praat je voornamelijk over voetpaden door de groenzones’, legt Wouter van den Ende uit.

Tekst gaat verder onder tweet.

Startsein voor opknappen Houtwijk en Nieuw Waldeck. Wethouder @bredemeijer hielp met de graafmachine. šŸ”§ "Mensen uit de buurt hebben veel goede ideeĆ«n aangeleverd. Samen maken we Den Haag mooier, toegankelijker en groener. Echt hoognodig in Loosduinen."https://t.co/hcirup0q9b pic.twitter.com/yqswpiJivb — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) March 22, 2021

‘Wat je ziet in Nieuw Waldeck en de andere wijken is dat straten en het groen er niet goed bijliggen. Dat wordt nu aangepakt’, zegt VVD-raadslid Chris van der Helm. Het raadslid stelde in 2015 voor het eerst vragen om aandacht te vragen voor de openbare ruimte van Kraayenstein. Nu, zes jaar later, wordt er werk gemaakt van het opknappen van de openbare ruimte. ‘Ik ben dolblij. Het is een bijzonder gevoel dat er nu een schop in de grond gaat. Het is voor de wijk zelf ook erg gaaf. De buitenomgeving is gewoon heel belangrijk voor mensen.’

De noodzaak om de buitenruimte in de wijken aan te pakken was groot zeggen Ramon Meesters van Wijkberaad Houtwijk en Wouter van den Ende van Wijkberaad Nieuw Waldeck. ‘Die was heel groot. Er is een onderzoek geweest, om alles op te knappen was in de richting van 18 miljoen euro nodig. Nu wordt er voor iets meer dan zes miljoen euro gedaan’, legt Van den Ende uit. ‘We zijn blij dat de buitenruimte nu grootschalig wordt opgeknapt, maar we zijn er nog niet. Graag hadden wij gezien dat de hele wijk werd gedaan.’

‘Er moet structureel geld komen voor onderhoud’

Het stadsbestuur investeert nu 20 miljoen euro voor het opknappen van de wijken Mariahoeve, Houtwijk en Nieuw Waldeck. In totaal wil de gemeente zeventien projecten in de wijken gaan uitvoeren, daarmee moet de openbare ruimte 15 jaar vooruit kunnen. ‘We gaan voortvarend aan de slag met de uitvoering van de opknapplannen. De mensen uit de buurt hebben veel goede ideeĆ«n aangeleverd. Samen maken we Den Haag mooier, toegankelijker en groener. Het is echt hoognodig in Loosduinen’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer.

‘Zoals we het zien zijn dit investeringen om achterstallig onderhoud in te halen. Er moet meer structureel geld komen voor regulier onderhoud. Kennelijk is dat minder sexy maar daar gaat het geld in zitten’, stelt Meesters. Van der Helm beaamt dat er ook budget moet zijn voor toekomstig onderhoud. ‘Zodat we het niet over een aantal jaar weer rommeliger hebben zien worden. We moeten de straten nu recht trekken en zorgen dat het schoon blijft.’ De woordvoerder van de wethouder laat weten dat er altijd sprake is van regulier onderhoud. ‘Dit is een extra, noodzakelijke inhaalslag voor drie wijken die eind vorig jaar akkoord zijn bevonden door raad.’

LEES OOK: Nieuw Waldeck en Houtwijk op de rand van vernieuwing; ‘Anders breken mensen hier straks botten’ [VIDEO]