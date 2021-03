Coronavirus: 174 nieuwe positieve tests in Den Haag

In Den Haag zijn er tot 10.00 uur maandagochtend 174 coronagevallen bijgekomen. Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal besmettingen is lager dan een week geleden op maandag (200). Dit weekend was er sprake van 162 besmettingen die op zaterdag geregistreerd werden, op zondag kwamen er 215 bij. Gemiddeld genomen zijn er in de afgelopen week 168 coronagevallen per dag bijgekomen.

Vooralsnog is er op maandag sprake van een ziekenhuisopname, dat cijfer wordt later nog aangevuld. Op zondag was er sprake van vier ziekenhuisopnames, zaterdag was dat er een. In een week tijd werd er een sterfgeval geregistreerd in Den Haag, dat gebeurde zaterdag.

Landelijk 6.340 positieve tests

Landelijk gezien zijn er in de afgelopen 24 uur 6340 positieve tests bijgekomen, 662 minder dan zondag het geval was. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6481 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

In de afgelopen drie dagen kwamen de besmettingscijfers iedere keer dik boven de 7000 uit. Dergelijke hoge aantallen kwamen sinds begin januari niet meer voor.

Ministers somber over coronacijfers

Leden van het kabinet zijn somber gestemd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames lopen al weer een tijdje op, en hoewel ze niet op de persconferentie van dinsdag vooruit willen lopen, zien ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) weinig reden tot optimisme.

Zondag spraken de betrokken bewindslieden op het Catshuis over de coronamaatregelen. Volgens bronnen worden er dinsdag geen versoepelingen aangekondigd. Bij de vorige persconferentie zeiden premier Mark Rutte en De Jonge dat als de cijfers zich gunstig zouden ontwikkelen, er rond Pasen wellicht nieuwe versoepelingen mogelijk zouden zijn.

Maar de stemming is inmiddels omgeslagen. Op 8 maart, de dag van de laatste persconferentie, lag het aantal besmettingen nog rond de 4500. Inmiddels is het opgelopen tot meer dan 7000 per dag en lopen ook de opnames in het ziekenhuizen en op de intensive cares weer op.