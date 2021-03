De Mussen in de Schilderswijk krijgt 350.000 euro noodsteun

De Mussen in de Schilderswijk kan voorlopig blijven bestaan. De gemeente heeft een eenmalige noodsubsidie van 350.000 eur0 beschikbaar gesteld. Daarmee is een acuut faillissement van stichting Clubhuis de Mussen voorlopig afgewend, meldt de gemeente.

Met het extra geld krijgt De Mussen de tijd om te werken aan financieel herstel. Aan de subsidie zijn wel strenge voorwaarden verboden, zo moet de manier waarop De Mussen zijn activiteiten organiseert en betaalt worden herzien, aldus de gemeente.

‘Over de waarde en de kwaliteit van De Mussen is geen discussie’, zegt wethouder Martijn Balster (PvdA) van Wonen, Wijken en Welzijn. ‘Het is duidelijk dat zij een spil zijn in de Schilderswijk en dat zijn ze al bijna 100 jaar. ‘De afgelopen jaren zijn de inkomsten en uitgaven echter dermate uit elkaar gaan lopen, dat stevig ingrijpen noodzakelijk is om het voortbestaan niet in gevaar te brengen en daarmee het belangrijke werk van het buurthuis.’ Volgens Balster is er nu maar één doel: ‘Weer een financieel gezonde welzijnsorganisatie worden, geworteld in de wijk, die van doorslaggevende betekenis zal blijven voor de wijkbewoners’.

Herstelplan

De accountantsdienst van de gemeente heeft de boekhouding van de stichting het afgelopen jaar doorgelicht, nadat de Mussen bij de gemeente aanklopte vanwege financiële problemen. De Mussen en de gemeente werken nu samen aan een financieel herstelplan.

‘Als de organisatie niet fundamenteel wordt herzien, met heldere afspraken en verantwoordelijkheden en een kritische blik op de taken die kunnen worden verricht op basis van de inkomsten van de organisatie, dan stopt het hier. Dat willen we voorkomen en dus moet er met spoed orde op zaken gesteld worden’, aldus wethouder Balster.

