Drie woningen ontruimd bij brand op Symonszstraat Scheveningen

Bij een brand in een appartement op de Symonszstraat op Scheveningen heeft de brandweer drie woningen tijdelijk ontruimd. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De brandweer werd in de nacht van zondag op maandag rond 1.00 gealarmeerd.

Omdat niet meteen duidelijk was waar de brandhaard zat, heeft de brandweer op een aantal plaatsen delen van de wandafwerking en de gevel verwijderd. Uiteindelijk bleek brand te zijn ontstaan in de ombouw van het afvoerkanaal van een gashaard op de begane grond.

Rond 3.30 was de situatie onder controle. In de appartementen is sprake van aanzienlijk sloop- en waterschade. De naastgelegen lijstenmakerij bleef gespaard. Er is niemand gewond geraakt.