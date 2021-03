Hagaziekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis en Spoedplein voortaan bereikbaar via Escamplaan

Het Hagaziekenhuis, het Juliana Kinderziekenhuis en het Spoedplein zijn vanaf vandaag niet meer bereikbaar via de Leyweg. De hoofdroute per auto naar het ziekenhuis loopt vanaf nu via de Dedemsvaartweg/ Houtwijklaan en de Escamplaan.

De nieuwe parkeergarage voor patiënten en bezoekers is bereikbaar via de Leyweg. Eerder werd parkeerplaats P2 gesloten om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen.

Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er niets, vanaf de halte Leyenburg kan over het vernieuwde Els Borst-Eilersplein worden gelopen. Voor fietsers verandert er niets.