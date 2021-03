Huizenprijzen weer omhoog: gemiddelde Haagse woning nu 355.800 euro

De gemiddelde huizenprijs van een koopwoning in Den Haag is 355.800 euro. In 2019 was dat nog 324.800 euro. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

De gemiddelde prijs in Nederland lag volgens het CBS op 334.000 euro. Dat is 26.000 euro meer dan vorig jaar. Het is de grootste prijsstijging in bijna twintig jaar. De huizenprijzen zwakten in 2019 wat af maar trokken in 2020 weer aan. Dat hebben het CBS en het Kadaster uitgezocht.

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft de coronacrisis de huizenprijzen nog een extra zetje gegeven. Omdat veel mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden is er veel meer gespaard dan in andere jaren. Al dat extra geld kunnen mensen nu gebruiken om meer te bieden op huizen.

Meer huizen verkocht dan vorig jaar

In juni 2013 bereikten de huizenprijzen een dieptepunt, maar sindsdien is er sprake van een stijging. Vergeleken met juni 2013 waren de prijzen in februari 59 procent hoger.

Het Kadaster maakte bekend dat er in februari landelijk 16.871 woningtransacties waren. Dat is 9,4 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er in Nederland 41.387 woningen gewisseld van eigenaar, dat is bijna 26 procent meer dan in dezelfde periode van 2020.

