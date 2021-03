Noordpolderbuurt gaat eigen energie opwekken voor buurtbewoners

Inwoners van de Noordpolderbuurt in stadsdeel Laak kunnen binnenkort hun eigen energie opwekken. Een aantal wijkgenoten is daarvoor zelf een energiecoöperatie gestart. ‘Iedereen kan meedoen, ook als je minder te besteden hebt’, aldus de Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark.

Het eerste energieproject is het plaatsen van zonnepanelen op buurtcentrum Laakhage (zo’n 50) en sporthal Lipa (ruim 200). De verwachting is dat de panelen er deze zomer op liggen. De coöperatie is blij dat het gelukt is: ‘We zijn er trots op dat een dergelijk initiatief nu ook eens van bewoners uit een buurt als de Noordpolderbuurt komt’.

Buurtbewoners die mee willen doen kunnen zelf ook vier zonnepanelen kopen met een eenmalige bijdrage van minder dan dertig euro. ‘Om vervolgens vijftien jaar lang te profiteren van opgewekte groene stroom.’ De coöperatie schat dat opbrengst op 25 euro per jaar zal zijn. ‘Bovendien draag je bij aan een duurzamere buurt, omdat tien procent van de totale opbrengsten van de coöperatie niet wordt uitgekeerd aan de leden maar gebruikt wordt om andere duurzame initiatieven in de buurt te ondersteunen’, aldus de Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark.

Wie ook mee wil doen met het energieproject kan zich melden via deze link van de coöperatie.