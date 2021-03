Ouders uit Leidschenveen-Ypenburg kunnen binnenkort hulp krijgen van ‘buurtgezinnen’

Gezinnen uit stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg die het zwaar hebben kunnen vanaf 1 juni hulp krijgen van zogenoemde buurtgezinnen. ‘De gezinnen worden dan gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht, en worden ouders even ontlast’, laat de gemeente Den Haag weten.

‘Wij willen uithuisplaatsingen van kinderen zoveel mogelijk voorkomen’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. ‘Buurtgezinnen is een nieuw en sympathiek initiatief en komt naast andere vormen van gezinsondersteuning die wij al aanbieden.’

‘Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder’, vertelt Leontine Bibo, oprichter van Buurtgezinnen. ‘Er hoeft maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. Dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan kinderen te besteden. Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktische hulp. Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen.’ Buurtgezinnen is vijf jaar geleden opgericht en inmiddels actief in 75 gemeenten.

‘Alles uit de kast halen’

Met het initiatief is het de bedoeling dat gezinnen minder snel terechtkomen bij dure specialistische hulp. ‘Ondersteuning door Buurtgezinnen kan helpen voorkomen dat gezinnen in de put raken, aldus de gemeente. Vooralsnog wordt in Leidschenveen-Ypenburg begonnen met buurtgezinnen.

De gemeente en Buurtgezinnen beginnen bij één wijk om het initiatief eerst goed lokaal bekend te maken. Afhankelijk van de ervaeringen kan het eventueel worden uitgebreid, aldus een woordvoerder van de gemeente. Er is gekozen voor Leidschenven-Ypenburg vanwege de goede schaalgrootte en omdat er veel gezinnen wonen.

Jeugdzorg bij gemeente

Sinds 2015 is jeugdhulp een verantwoordelijkheid van gemeenten. Volgens de gemeente is er steeds meer jeugdhulp nodig: ‘Twintig jaar geleden werd voor 1 op de 30 kinderen tot en met 18 jaar een beroep op jeugdhulp gedaan, inmiddels is dat 1 op 10’.

‘Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Helaas is dat niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend. Daarom moeten we alles uit de kast halen om dat mogelijk te maken’, aldus de wethouder.

Wethouder Kavita Parbhudayal met haar ouders

LEES OOK: Meer huisartsen krijgen praktijkondersteuner voor jongeren die hulp nodig hebben