Soepbus weer in de stad wanneer tijdelijk verruimde opvang arbeidsmigranten verdwijnt

De Kessler Stichting laat vanaf 1 april de Soepbus weer rijden. De stichting doet dit omdat vanaf die datum de tijdelijk verruimde opvang voor arbeidsmigranten verdwijnt. ‘Nu die opvang weer verdwijnt, staat de Soepbus vanaf donderdag 1 april als vanouds tegenover het Centraal Station’, schrijft de stichting op haar website. Zeven dagen per week zal de bus weer haar plek hebben tegenover station Den Haag Centraal om daar soep en brood uitdelen.

Zo’n tachtig dakloze arbeidsmigranten hebben volgens de nieuwe opgestelde richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid niet langer recht op opvang. Vanaf 1 april worden nieuwe arbeidsmigranten die zich bij de opvanglocaties melden al niet meer toegelaten. Volgens de gemeente is het niet zo dat al deze mensen direct op straat zullen komen. ‘Er zal worden gesproken over toekomstperspectief in Nederland, eventueel terugkeer naar land van herkomst of begeleiden naar een Landelijke Vreemdelingen Voorziening’, zo liet men eerder weten.

De Soepbus van de Kessler Stichting is al sinds 1987 te vinden in Den Haag en is volgens de stichting ‘een baken van hoop voor de mensen die in de marge van de samenleving leven’.