The Hague Royals verliest ook tweede wedstrijd van Apollo Amsterdam (83-79)

Voor de tweede keer in 10 dagen tijd traden The Hague Royals aan tegen Apollo Amsterdam. In een rommelige wedstrijd trokken de Hagenaren aan het kortste eind en verloren ook het tweede treffen, dit keer in Amsterdam, met vier punten verschil: 83-79.

Dexter Hope opent de middag in- en voor Amsterdam met een drietje. Als Alhassan Barrie aanlegt voor de gelikmaker maakt routinier Sergio de Randamie een fout op de schietende Belg met als gevolg dat hij vanaf de vrije worplijn drie keer mag aanleggen wat hij met succes doet en de stand gelijktrekt en ook met een lay-up de Haagse ploeg naast de Amsterdammers houdt.

Als de Randamie en vervolgens ook Keyshawn Bottelier met scherp gaan schieten vanaf de driepuntlijn is het eerste serieuze gaatje daar: 11-5. Maar zoals zo vaak dit seizoen knokken de mannen van Bert Samson zich knap terug in de wedstrijd en is het Casey Lopes die eerste met een drietje doorkomt en daarna zijn lay-up in het Amsterdamse netje legt: 11-10. Aan de hand van de Randamie en Bottelier lopen de Amsterdammers weer weg naar 17-11 maar is het dit keer Rick van der Salm die met een drietje de geel-groenen bij de les houdt. Van der Salm die overigens in de eerste helft veel energie in de wedstrijd gooit en af en toe als ware hij Dennis The Worm Rodman door de Apollohal glijdt. De laatste score in het eerste kwart komt op naam van Tim Troussel die helaas de bonus vrije worp mist, iets wat een voorbode bleek, en de stand naar 21-18 tilt.

In het begin van het tweede kwart is het weer Troussel die 2 punten noteert en het verschil nog maar 1 punt bedraagt. ‘Not In My House’, moet Lucas Faijdherbe gedacht hebben en paft een drietje raak. Als de Amsterdammer ook beide vrije worpen erin legt is het gat weer 10 punten en moet Den Haag weer in de achtervolging: 32-22. Aan de hand van Deividas Kumelis haken de Hofstedelingen weer aan en als Jens te Velde voor de Hagenaren zijn driepuntvizier vervolgens heeft gekalibreerd en twee drietjes raak knalt zijn de mannen weer in het Amsterdamse spoor. Als ook Kumelis en Laurens Yperlaan dit prima voorbeeld volgen is de marge weer vijf en is alles weer mogelijk: 46-41.

The Hague Royals mist buitenkansjes in rommelige fase

Dat een Haags bakkie wonderen doet in de rust is dit seizoen al vaker gebleken en als Yperlaan nogmaals uithaalt met een driepunter is de marge nog 3: 49-46. Helaas voor de Hagenaren gaan de Amsterdammers de zoneverdediging onder vuur nemen vanaf dezelfde afstand en is het de Randamie en Dexter Hope die de voorsprong weer weten te vergroten: 57-46. Ook nu weer is het Kumelis die, zoals eigenlijk het hele seizoen, de Haagse ploeg op sleeptouw neemt en met een drietje de Royals op 57-51 schiet. In deze rommelige fase mist The Hague Royals wat buitenkansjes vanaf de vrije worp lijn en de easy lay-ups zodat de ploeg van Bert Samson eigenlijk verzuimt de trekker over te halen en de Amsterdammers pijn te doen. Piotr Pandura, de sympathieke man uit Polen, zorgt voor het slotakkoord in het derde kwart en is de stand: 63-60. All to play for!

Als er één man is waarop de Royals kunnen bouwen dan is het Deividas Kumelis, de floorleader uit Litouwen! Aan de hand van Kumelis is de eerste Haagse voorsprong daar 63-64 en is het nog lang naar de finish (8 minuten) maar zeker niet onmogelijk. Eerst is het Faijdherbe die zijn twee vrije worpen benut en even later weer succesvol aanlegt voor een drietje: 68-66. Kumelis zorgt vervolgens weer voor de aansluiting en gaan we een puntje-puntje-slot tegemoet ofwel stuivertje wisselen wat de scores betreft: 70-69. Dan is het wederom Keyshawn Bottelier die de scores aan Amsterdamse zijde voor zijn rekening neemt (21PT) en eigenhandig een gaatje van 5 punten slaat: 80-75.

Met nog een kleine 10 seconden te gaan is de marge door Eric Kibi weer teruggebracht tot 2 punten en gokken de Hagenaren op het missen van Amsterdamse vrije worpen. Helaas schiet Sergio de Randamie de Amsterdammers in veilige haven: 83-78 en blijken de gemiste vrije worpen aan Haagse zijde, 11 in totaal, opeens hele dure missers te zijn. Weer staan de Hagenaren met lege handen waar het absoluut kansen heeft laten liggen om deze wedstrijd te winnen.

De geel-groenen gaan zich nu opmaken voor het treffen van aanstaande zaterdag 27 maart waarom 16:00 uur Basketbal Academie Limburg de tegenstander is. De wedstrijd is LIVE te volgen op het YouTube-kanaal van The Hague Royals.

Foto: Robert C. Bos