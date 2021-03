Amerikanen spreken over overname ADO Den Haag

United Vansen (UVS) heeft in de zoektocht naar een koper voor ADO Den Haag gesprekken gestart met een tweede partij. De onderhandelingen met investeringsmaatschappij Cosinus verlopen niet zoals gewenst. Daardoor schakelt de Chinese grootaandeelhouder van de Haagse club door naar een Amerikaanse partij. Dat melden bronnen rond de club aan mediapartner Omroep West.

De partij waar UVS momenteel in gesprek is zou Otium Group zijn. Dat is een Amerikaans vastgoedbedrijf met contacten in de sportwereld. Ook heeft het betrokkenheid gehad bij meerdere voetbalclubs in Europa.

Twee weken geleden werd bekend dat United Vansen haar aandelen van ADO Den Haag wil verkopen. Het Chinese sportmarketingbedrijf loopt meerdere betalingstermijnen achter waardoor de Haagse voetbalclub direct in financiële problemen is gekomen.

Nederlands/Zwitsers bedrijf voerde gesprekken

Kort nadat bekend werd dat UVS haar aandelen wilde verkopen, werd ook de eerste potentiële koper bekend. Het Nederlands/Zwitsers bedrijf Cosinus Group Capital Partners voerde gesprekken met de Chinese eigenaar over een overname. Tot een deal is dat nog niet gekomen, waardoor UVS doorschakelt naar een nieuwe partij.