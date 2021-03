De stemmen zijn geteld: dit waren de populairste partijen in jouw stadsdeel

Coronamaatregelen verlengd tot 20 april en avondklok naar 22.00 uur

Zoals verwacht komen er geen versoepelingen van de coronamaatregelen, dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond gezegd op een persconferentie. De huidige maatregelen worden verlengd tot 20 april. De avondklok wordt vanaf de zomertijd (31 maart) opgeschoven naar 22.00 uur.

Verder ziet het er nog niet goed uit, aldus Rutte. Twee weken geleden hoopte het kabinet nog op versoepelingen met Pasen, zoals het beperkt openen van de terrassen en minder regels voor winkels en studenten die weer naar school konden. Wel onder voorwaarde van verbetering van de besmettingscijfers.

Maar dat is niet het geval aldus Rutte: ‘In tegendeel, er zijn meer besmettingen en er liggen meer patiënten in de ziekenhuizen. We kunnen de maatregelen niet loslaten’. Als de cijfers de komende tijd meevallen, kan er mogelijk toch al voor 20 april meer, aldus Rutte.

Zomer

‘De mooiere tijden liggen nog even voor ons. Die tijden breken aan als straks, op weg naar de zomer, risicogroepen zijn gevaccineerd’, zegt Rutte. Ook zegt Rutte dat hij de maatschappelijke onrust merkt. ‘Maar, het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten dit samen doen.’

Het negatieve reisadvies wordt verlengd tot half mei. Voor de zomervakantie heeft het kabinet nog geen advies, dat volgt ‘zo snel mogelijk’. Rutte zegt ‘goede hoop’ te hebben dat er tegen die tijd meer kan.

Boodschap aan ondernemers

Rutte richt zich ook nog tot de ondernemers die het water ‘financieel en emotioneel’ aan de lippen staat: ‘We stoppen niet van de een op andere dag met de steun. We zeggen niet: zoek het maar uit. Er wordt nu een plan gemaakt om ondernemers verder te helpen door de crisis en daarna weer te helpen opstarten.’

Hoger onderwijs

Demissionair minister De Jonge zegt dat het hoger onderwijs vanaf 26 april weer één dag in de week open kan als de school testen kan regelen, zei hij tijdens de persconferentie.