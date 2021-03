Ooievaarsrun gaat niet door in september: ‘Risico te groot’

De Mussen blij met noodsteun, ‘maar er moet een structurele oplossing komen’

‘We zijn heel erg blij met deze steun’, dat zegt directeur Nicoline Grötzebauch van buurthuis De Mussen nadat maandag bekend werd dat de stichting eenmalig 350.000 euro krijgt van de gemeente om financieel orde op zaken te stellen. ‘Maar we vinden het jammer dat er nog geen structurele oplossing is voor de financiële problematiek.’

Volgens Grötzebauch krijgt De Mussen al achttien jaar hetzelfde subsidiebedrag. ‘De subsidie van 2021 is hetzelfde als in 2003. En dat is veel te weinig. Alleen de lonen zijn de afgelopen drie jaar al elf procent gestegen.’

Daarom wil De Mussen dat de gemeente gaat kijken naar een betere oplossing. ‘Er loopt nu een financieel onderzoek door een bureau. Dat onderzoekt alle uitgaven en inkomsten. Hopelijk komt daaruit dat de inkomsten te weinig zijn.’

‘Elders geld vandaag gehaald’

Grötzebauch vertelt dat de stichting de afgelopen jaren zelf extra subsidie heeft aangevraagd via fondsen, de Europese Unie en donateurs. ‘Dat gaat om 65 procent subsidie. Dat is voor een organisatie zoals wij heel erg veel.’

Volgens de directeur trekt De Mussen al sinds 2006 bij de gemeente aan de bel over de financiële problemen. ‘We hebben het gat steeds opgelost door elders geld vandaan te halen. Dat maakt je bedrijfsvoering kwetsbaar.’ Grötzebauch hoopt dat er snel een oplossing komt. ‘Want De Mussen is een hele waardevolle voorziening in de wijk.’