De stemmen zijn geteld: dit waren de populairste partijen in jouw stadsdeel

De VVD is in Den Haag de populairste partij gebleken bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, D66 werd in onze stad de tweede partij en op drie staat de PVV. De gemeente Den Haag heeft op haar website inzichtelijk gemaakt welke partij het populairst is per stadsdeel, hieronder vind je de top 3 van jouw stadsdeel.

In stadsdeel Loosduinen was de VVD de partij die de meeste stemmen heeft gekregen, op een tweede plaats volgt D66 en de PVV staat op een derde plek. Ook in Escamp was de VVD de populairste partij, gevolgd door de PVV en DENK.

D66 kwam in Segbroek op de eerste plaats uit, gevolgd door de VVD op twee en GroenLinks op drie. DENK was de populairste partij in Laak, gevolgd door de PVV en VVD.

In Leidschenveen-Ypenburg ontving de VVD de meeste stemmen, gevolgd door D66 en de PVV. D66 scoorde de hoogste ogen in stadsdeel Centrum, DENK staat daar op twee en de VVD haalde de derde plek.

Onder stemmers in Haagse Hout werd het hokje van een VVD-er het meest aangekruist, gevolgd door D66. Beiden kregen een kwart van de stemmen. De PVV volgt met ruim 7 procent van de stemmen op een derde plek. In Scheveningen scoorden zowel D66 als de VVD ruim 20 procent van de stemmen, D66 was daar de populairste partij. Derde partij is daar de PVV met 12,9 % van de stemmen.

Uitslag per partij: