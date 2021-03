Fusie KunstPost en DiamantTheater van de baan, subsidie voor cultuurankerschap vervalt

De aangekondigde samenwerking van DiamantTheater en Stichting Kunstpost als Podium NOORD is van de baan. De bestaande stichtingen hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hebben besloten om niet te fuseren. Stichting KunstPost heeft zich teruggetrokken uit het fusieproces. ‘Gaandeweg is gebleken dat de organisaties toch te verschillend zijn’, zegt Elly Hajian van Podium NOORD.

De samenwerkende organisatie kregen onlangs als Podium NOORD subsidie om het cultuurankerschap in stadsdeel Haagse Hout te gaan vervullen, nu de fusie van de baan is wordt de subsidie daarvoor ingetrokken. ‘De consequentie is voor ons dat we geen subsidie krijgen en geen cultuuranker zijn.’

Hajian zegt op korte termijn met projecten door te willen in het stadsdeel. ‘Zo gaan we proberen te overleven. Wij willen als Podium NOORD gewoon door.’ Daarbij stelt men alsnog te willen pogen om het cultuuranker van Haagse Hout te worden. ‘Als die mogelijkheid bestaat overwegen we dat zeker.’ Wat NOORd betreft kan er nog wel samengewerkt worden met kunstPost.

Het stadsbestuur overweegt om de subsidieregeling voor de cultuurankerfunctie Haagse Hout dit jaar opnieuw open te stellen. Wanneer het college hiertoe overgaat, kunnen culturele instellingen een aanvraag indienen. Daarmee moet vanaf 2022 weer een cultuuranker in het stadsdeel actief zijn. Daarnaast zal worden onderzocht hoe er dit jaar toch culturele activiteiten in de buurt kunnen worden georganiseerd.