Horeca blij gemaakt met dooie mus: ‘Wéér een teleurstelling’

Horecaondernemers worden telkens weer blij gemaakt met een dooie mus. Dat vindt Harry van den Ouweelen, eigenaar van beachclub Titus in Kijkduin. Na de persconferentie van 8 maart dachten velen eindelijk licht te zien aan het einde van de tunnel, maar dat blijkt nu een deceptie. ‘We blijven maar schakelen naar aanleiding van berichten van de overheid.’

‘Door ons de komende tijd extra goed aan de maatregelen te houden, kunnen we die derde golf verder voor ons uitschuiven en ook lager houden. En áls ons dat lukt, als het lukt om de R rond of liefst onder de 1 te krijgen, en als de ziekenhuizen dus niet verder onder druk komen te staan – dan komen we rond Pasen op een punt dat we weer een nieuw risico durven te nemen. Dan durven we het aan om vanaf 31 maart de buitenterrassen van de horeca weer te openen.’

Naar aanleiding van dit statement van demissionair minister Hugo de Jonge is Van den Ouweelen de afgelopen maand druk bezig geweest met het treffen van voorbereidingen om zijn strandtent ‘gebruiksklaar’ te maken. ‘We hebben allemaal personeel aangenomen en een planning gemaakt voor de opbouw. Je gaat alles in beweging zetten om aan de slag te kunnen wanneer dat weer mag.’

Gedemotiveerd

Tevens geeft hij aan dat de strandhoreca beschikt over specifieke zwaartepunten die het moeilijker maken om snel te reageren op verschillende situaties. ‘Het is één van de moeilijkste vormen van horeca. Je moet elke keer op- en afbouwen en je bent altijd afhankelijk van externe factoren. Daardoor moet je vroeg beginnen met je voorbereiding.’

Dat de coronacijfers niet optimaal zijn, beseft Van den Ouweelen ook. Toch vindt hij het lastig om te blijven anticiperen op de wisselende boodschappen van de overheid. ‘Men kan er niet zoveel aan doen, maar je wordt steeds opnieuw teleurgesteld en dat gebeurt zo vaak dat je er bijna aan begint te wennen. Je raakt niet depressief – want dan red je het niet – maar wel zwaar gedemotiveerd.’

Veerkracht

Dat er op het strand volgens Van den Ouweelen genoeg ruimte is om volgens de richtlijnen van de overheid te werk te gaan, frustreert hem des te meer. ‘Bij wijze van spreken kan je zelf aangeven hoeveel meter je af wil liggen van je dichtstbijzijnde buur. En of je bij de duinrand wil liggen of helemaal bij de vloedlijn. We kunnen alles leveren op het strand.’

Ondanks de langdurige koude douche merkt Van den Ouweelen een positieve ontwikkeling op waarbij de veerkracht van de horeca bloot wordt gelegd. ‘Het maakt mensen inventief en sterker. Door deze crisis krijg je een andere kijk op zaken en dat zie je terug in de horeca. We moeten bedenken hoe we gasten een beleving geven die eerst vanzelfsprekend was en nu niet meer.’

LEES OOK: Een jaar geleden ging de horeca op slot: ‘Wij zouden een dag later opengaan’