Ooievaarsrun gaat niet door in september: ‘Risico te groot’

De Ooievaarsrun gaat dit jaar niet door, dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De jaarlijkse rondrit in vrachtwagens voor mensen met een verstandelijke beperking zou plaatsvinden op de tweede zaterdag in september. De organisatie vindt het een te groot risico om het evenement door te laten gaan.

‘De organisatie van het evenement is intensief en er moeten tijdig belangrijke afspraken worden gemaakt’, aldus de organisatie van de Ooievaarsrun. Dus durft de organisatie het niet aan. ‘Misschien is in september alles onder controle om het evenement te laten plaatsvinden, heel veel instanties zijn hard aan het werk om daar voor te zorgen, maar ‘misschien’ is een te onzekere factor en wij willen absoluut geen risico nemen’, zegt de Ooievaarsrun in een verklaring.

Ook een alternatief evenement ziet de Ooievaarsrun niet zitten. ‘Wij hebben het besproken maar de Ooievaarsrun staat nu eenmaal voor de toertocht mét een groot feest voor de deelnemers er achteraan. Dat willen we ook zo houden zo lang dat mogelijk is.’

2022

Daarom steekt de organisatie nu alle energie in het evenement van 2022. ‘We begrijpen als geen ander de teleurstelling bij de deelnemers, maar het kan helaas ook dit jaar niet.’ Op naar september 2022 aldus de Ooievaarsrun: ‘Dan rijden en feesten we hopelijk weer!’.