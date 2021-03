Parkpop dit jaar definitief van de baan, veertigste editie in 2022

Popfestival Parkpop gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft besloten de 40ste editie uit te stellen naar de zomer van 2022. Dat meldt mediapartner Omroep West. Een exacte datum wordt later bekend gemaakt.

‘Alhoewel er in toenemende mate positieve berichten zijn over vaccinaties, sneltesten en het garantiefonds voor evenementen is het voor Parkpop helaas nog niet mogelijk de 40ste editie door te laten gaan op 13 juni 2021’, schrijft de organisatie op de website. Bovendien vindt de organisatie de garanties van de nieuwe evenementenregeling niet duidelijk genoeg. Zo zouden gratis evenementen geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding, en valt Parkpop dus buiten de boot.

‘We hebben alles in het werk gesteld om een situatie te creëren om Parkpop 2021 door te laten gaan. Ook al zijn er veel positieve ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus, de huidige datum van Parkpop op 13 juni valt te vroeg. Het verplaatsen naar een later moment dit jaar blijkt na lang zoeken niet haalbaar.’

‘Helaas moeten we nu dus echt concluderen dat een editie in 2021 niet realistisch is. We hebben daarom besloten de 40ste editie door te schuiven naar de zomer van 2022.’