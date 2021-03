Voormalig verzorgingshuis Wenckebach blijft langer opvanglocatie Leger des Heils

Het voormalige verzorgingshuis Wenckebach aan de Noordpolderkade in Laak blijft tot begin oktober onderdak bieden aan ruim honderd bewoners die onder begeleiding van het Leger des Heils daar wonen. De gebruikersovereenkomst is door Staedion verlengd tot 15 oktober. In het pand worden mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 tot en met 79 jaar oud opgevangen die daar met begeleiding aan hun herstel kunnen werken.

Voor het oktober is zal een deel van de bewoners al verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Zichtenburglaan. Eerdere plannen voor een tijdelijke verhuizing naar de Henri Faasdreef in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg gaan daarmee niet door.

Wanneer het pand aan de Noordpolderkade vrijkomt zullen op die locatie 137 sociale huurwoningen voor ouderen worden gebouwd.