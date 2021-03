VVD grootste partij bij Haagse stembureaus, De Mos haalt ruim 4.000 stemmen

De VVD heeft 65.047 stemmen gekregen van kiezers die in Den Haag hebben gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021, daar vallen ook de stemmen uit het buitenland onder. Dat heeft het hoofdstembureau dinsdag bekendgemaakt. Die uitslag is in lijn met de landelijke uitslag waar de liberalen de grootste partij zijn geworden. Tweede partij in Den Haag is D66 met 56.715 stemmen, op een derde plaats volgt de PVV met 32.209 stemmen.

Code Oranje, de partij van Richard de Mos, haalde in Den Haag 4.329 stemmen. Eerder werd al duidelijk dat zijn partij geen zetel heeft veroverd. De Partij van de Eenheid van Arnoud van Doorn haalde in onze stad 96 stemmen. Van Doorn heeft aangekondigd de politiek te zullen verlaten.

De processen-verbaal van de stembureaus en van de zitting van het hoofdstembureau worden gepubliceerd op de website van de gemeente en zijn op afspraak in te zien. In totaal zijn er in Den Haag 317.771 geldige stemmen uitgebracht, waarbij stemmen vanuit het buitenland zijn meegeteld. Er zijn 530 blanco stemmen uitgebracht en er was sprake van 1.423 ongeldige stemmen.

Top 3 per stadsdeel

In stadsdeel Loosduinen was de VVD de partij die de meeste stemmen heeft gekregen, op een tweede plaats volgt D66 en de PVV staat op een derde plek. Ook in Escamp was de VVD de populairste partij, gevolgd door de PVV en DENK. In Segbroek stond D66 op een eerste plaats, gevolgd door de VVD op twee en GroenLinks op drie. DENK was de populairste partij in Laak, gevolgd door de PVV en VVD.

In Leidschenveen-Ypenburg ontving de VVD de meeste stemmen, gevolgd door D66 en de PVV. In Centrum scoorde D66 de hoogste ogen, DENK staat daar op twee en de VVD haalde de derde plek. Onder stemmers in Haagse Hout werd het hokje van een VVD-er het meest aangekruist, gevolgd door D66. Beiden kregen een kwart van de stemmen. De PVV volgt met ruim 7 procent van de stemmen op een derde plek. In Scheveningen scoorden zowel D66 als de VVD ruim 20 procent van de stemmen, D66 was daar de populairste partij. Derde partij is daar de PVV met 12,9 % van de stemmen.

Briefstemmers

Onder briefstemmers was de VVD de partij die de meeste stemmen (5.887) heeft behaald, gevolgd door PVV (2.826 en het CDA (2.666). Kiezers van buiten Nederland gaven de voorkeur aan de VVD (14.360), D66 (11.297) kwam daar op een tweede plek, gevolgd door GroenLinks (10.158).

Bezwaren

Bij de zitting van het hoofdstembureau werden dinsdagmiddag ook bezwaren gehoord, een aantal personen kon de stem niet terugvinden in het proces-verbaal (PV) van het betreffende stembureau. ‘Dit brengt een deuk in vertrouwen rond het proces van stemmen’, sprak Michel Rogier die zijn voorkeurstem niet kon terugvinden.

‘De Kieswet biedt op dit moment in het proces geen ruimte om alsnog na te gaan wat er met de getelde stemmen in de stembureaus gebeurd is’, reageerde burgemeester Jan van Zanen. De getelde stemmen zijn ter plekke ingepakt en verzegeld. Deze worden overgedragen aan de gemeente, bij een ernstig vermoeden van fouten kan de Kiesraad de opdracht geven de stemmen opnieuw te tellen. Ook de Tweede Kamer kan daartoe besluiten. Lokaal is er geen bevoegdheid om de telling te corrigeren. De bezwaren worden opgenomen in het PV. Alle bezwaarmakers mogen voordat de stembescheiden worden vernietigd de getelde stemmen van de betreffende stembureaus bekijken om te zien wat er met hun stem is gebeurd.

Compleet overzicht aantal stemmen per partij, inclusief briefstemmen en kiezers in het buitenland: