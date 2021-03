Ruim 2.100 auto-inbraken in Den Haag

205 nieuwe coronagevallen en een sterfgeval in Den Haag

Meer in

Tot woensdagochtend 10.00 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 205 nieuwe coronagevallen in Den Haag geregistreerd. Dat is een stijging ten opzichte van de afgelopen dagen, op dinsdag waren er 181 nieuwe besmettingen en op maandag waren het er 174. Het zevendaags gemiddelde komt met de nieuwe meldingen uit op 181 besmettingen per dag.

In het afgelopen etmaal werd er een sterfgeval geregistreerd in Den Haag. Er is op woensdag sprake van drie ziekenhuisopnames, dat cijfer wordt nog aangevuld. Dinsdag kwamen er zeven ziekenhuisopnames bij.

In heel Nederland zijn er in 24 uur tijd 7624 nieuwe coronagevallen gemeld. In de afgelopen zeven dagen zijn 47.676 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 6811 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds half januari.

Iets minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na zes achtereenvolgende dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal iets gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2187, elf minder dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 625 op de intensive care, twee meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1562 coronapatiënten, een daling van 13 afgelopen etmaal.