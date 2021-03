Brand in portiekwoning Erasmusweg, bewoners met hoogwerker van balkon gehaald

In een woning op de Erasmusweg is woensdagmorgen een brand uitgebroken. Dat meldt calamiteitenwebsite Regio15. Het betreft een brand in een portiekwoning op de eerste verdieping. Er zijn meerdere brandweerwagens aanwezig, daarnaast zijn ambulances en de traumahelikopter gealarmeerd. De brand is inmiddels geblust.

Den Haag – Erasmusweg. De brand is ontstaan in een woning op de beganegrond. De rook die daarbij vrij kwam heeft gezorgd dat de bewoners niet via het portiek konden vluchten. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust https://t.co/09YckBAR7U — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) March 24, 2021

Ruiten van de woning zijn zwart van de rook, in de trapopgang zijn diverse ruiten door de brandweer kapotgeslagen. Door de vele rook moesten bewoners van een bovenliggende woning zijn met een hoogwerker uit de woning gehaald. Een aantal mensen is ter plekke in een ambulance gecontroleerd na het inademen van rook. Een bewoner is via de regenpijp gevlucht, bij het laatste stuk van deze poging viel deze. Die persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand werd even voor 10.00 uur gemeld. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, de brand zelf was vlot onder controle.