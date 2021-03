Café-eigenaar baalt van financiële gevolgen coronasluiting: ‘Kan al zeven weken niet naar de tandarts’

De horeca mag voorlopig haar deuren nog niet openen, dinsdag werd duidelijk dat ze nog tot en met 20 april gesloten zal zijn en dat is een bittere pil voor Café ’t Hoekje-uitbater John Tuunter. ‘Er werd geschaatst, met mooi weer zitten de parken vol. En als dan vervolgens de besmettingen oplopen moeten wij weer dicht blijven. Ik word wel eens boos als ik dan een illegaal feestje voorbij zie komen’, vertelt Tuunter. ‘Ik wil niet zielig gevonden worden. Het is vervelend voor iedereen. Ook voor andere ondernemers.’

Door de coronamaatregelen is zijn café in Laak is sinds oktober gesloten. ‘Wij hebben alles geaccepteerd de afgelopen maanden omdat het is zoals het is. We hopen dat we dit gaan overleven.’ Omdat zijn zaak dicht is krijgt Tuunter een financiële compensatie, ongeveer 3.100 euro voor een periode van drie maanden. ‘Als ik dan zeg dat mijn huur al 996 euro is dan hoef ik niet uit te leggen dat dat weinig is. Er zijn ook nog kosten voor Eneco, de zorg, boodschappen en dan er zijn nog kosten van de zaak.’ Daarbij vindt hij dat het lang duurt voor een ondernemer compensatie ontvangt. ‘Als je op zo’n site terecht komt dan krijg je een bericht dat er over acht weken compensatie komt. Het geld wat ze me nu gaan geven had ik in november al nodig!’

‘Mensen zeggen ook wel eens: Je krijgt toch geld van de staat? Was het maar zo’n feest. Het geld wat je krijgt is niet voldoende’, vertelt Tuunter. ‘Het is ook voor alle winkeliers en al mijn collega’s klote dat we dicht zijn en de rekeningen gewoon doorgaan. Er zijn een aantal dingen waarvan verwacht wordt dat het doorbetaald wordt. Maar waarvan? Als ik straks een bedrag op mijn rekening heb staan, dan is het met een paar minuten weg omdat ik rekeningen moet betalen waaronder een maand huur. Zo kunnen ze zien dat we wel willen betalen.’

‘Ik kan al zeven weken niet naar de tandarts’

Het gebrek aan inkomsten en een magere vergoeding van gederfde inkomsten heeft ook impact op het privéleven van de ondernemer. ‘Ik kan al zeven weken niet naar de tandarts, omdat ik het niet kan betalen. Met een paracetamolletje kan ik het weer even redden, maar ik zou wel graag naar de tandarts willen.’ Mochten zijn huisdieren ooit hulp nodig heeft dan wil hij ze benodigde zorg niet ontzeggen: ‘Als ik voor mijn huisdieren iets moet doen dan leen ik wel geld.’

‘Weet niet wat ik zelf verder kan doen’

Tuunter heeft zelf getracht zoveel mogelijk te doen om rond te kunnen komen: ‘We hebben onze inboedel verkocht en een goedkopere gekocht, daar hielden we 380 euro van over… De auto is ook al verkocht, ik weet niet wat ik zelf verder kan doen.’ De Laakse ondernemer is nu ook klant van de voedselbank, daar krijgt hij zijn boodschappen. ‘Dat was de eerste keer heel raar, maar de tweede keer ging al makkelijker. Morgen ga ik weer. Dat is sober, maar ik kan wel eten. Daar ben ik wel dankbaar voor.’

Protest tegen latere avondklok

Toen duidelijk werd dat de avondklok mogelijk later van kracht zou worden in verband met de Ramadan werd het Tuunter teveel. Hij kondigde op Facebook een protest aan. ‘Dat was niet om boosheid te uiten dat we niet open mogen. Het protest wilde ik aangaan om mensen duidelijk te maken dat als de opschorting van de avondklok nu wordt gekoppeld aan de ramadan, dan vind ik dat een kwalijke zaak. Wij mogen geen Kerst en Pasen vieren! Maar als de staat hier nu zo veel rekening mee houdt, dan vind ik dat een kwalijke zaak.’ Door de verwachte drukte en omdat er sprake is van een daadwerkelijke demonstratie heeft de ondernemer moeten besluiten het protest niet door te laten gaan.

Pleidooi voor latere avondklok

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hadden eerder gepleit voor een latere avondklok weet de NOS, ze wezen daarbij op de aankomende zomertijd waardoor het langer licht is. Tevens start in april de ramadan, de vastenmaand voor moslims, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb stelde dat een avondklok om 21.00 uur dan ingewikkeld kan worden.

De Federatie Islamitische Organisaties (FIO) stelt dat het verlaten van de avondklok geen invloed op het vieren van de ramadan. Voor moslims is de verlenging een mooie meevaller, zo vlak voor de ramadan die op 13 april begint. ‘Maar het belangrijkste is dat het iedereen in Nederland weer wat meer vrijheid geeft’, reageerde Nazir Mohammed namens de FIO.

