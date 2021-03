Een week na de Tweede Kamerverkiezingen: ‘We kunnen een hoop leren van deze editie’

‘Ik denk dat 99 procent van het plan is geslaagd, dus ik ben heel tevreden.’ Nu het stof na de Tweede Kamerverkiezingen langzaam gaat liggen, maakt hoofd verkiezingen van de gemeente Gerjan Wilkens de balans op. Rond de verkiezingsdagen hield hij Den Haag FM met regelmaat op de hoogte van het proces dat dit jaar door de coronacrisis om een aantal bijzondere aanpassingen vroeg.

Het was even schrikken toen vier Hagenaars dinsdag bezwaar aantekende tegen de verkiezingsuitslag toen zij in de processen verbaal van twee stembureaus hun stem niet terug konden vinden. ‘Dat is heel erg vervelend’, zegt Wilkens. ‘Je wil natuurlijk dat de administratie volledig overeenkomt met de realiteit, maar het blijft mensenwerk. Het is een illusie om te veronderstellen dat het voor 100 procent klopt, maar ik vind het erg dat dat hierbij niet het geval is.’

Deadline

Wilkens geeft aan dat de gemeente hier echter weinig meer aan kan doen. Inmiddels zijn de stembussen verzegeld en mogen die alleen nog open worden gemaakt onder twee omstandigheden: bij het vermoeden dat er grootschalig iets mis is gegaan bij het tellen – zodanig dat het van invloed kan zijn op de zetelverdeling in de Kamer – of als dat noodzakelijk is vanwege een strafrechtelijk onderzoek. ‘En van geen van beide is sprake,’ aldus Wilkens.

Naast de reguliere verkiezingen organiseert Den Haag ook de verkiezingen voor Nederlanders die in het buitenland wonen, waarbij het gebruikelijk is dat stemmen na de deadline binnenkomen. ‘Dat was nu veel minder het geval’, zegt Wilkens. ‘Er kwamen zo’n 80 stemmen te laat binnen, maar bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 waren dat er rond de 1.500.’

‘We kunnen een hoop leren’

Met het oog op de coronamaatregelen moest er dit jaar veel extra materiaal worden aangeschaft. Wilkens durft alle kuchschermen voorlopig echter nog niet bij het grofvuil te zetten. ‘Ik wil niet de pessimist uithangen, maar ik denk dat het wel wijs is om die nog even op te slaan in de loods voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik durf niet uit te sluiten dat we het dan toch weer nodig hebben, namelijk.’

Of Wilkens het hoofdstuk ‘verkiezingen’ voorlopig kan afsluiten? ‘Ik zou graag volmondig ja zeggen, maar binnen een jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen alweer voor de deur. En er is een hoop wat we kunnen leren van deze editie, dus voorlopig neem ik nog even geen vakantie.’